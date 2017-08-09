بلدية خربة قنافار: لن نسمح باقامة اي مخيم للنازحين في البلدة on August 9, 2017

اوضحت بلدية خربة قنافار في بيان، عما ورد في بيان تكتل التغيير والاصلاح بتاريخ 8/8/2017 حول فكرة انشاء مخيم للنازحين في البلدة، انه “بتاريخ 4/3/2017 قرر المجلس البلدي بالاجماع، ازالة خيم السوريين عن مداخل البلدة ومن بين البيوت السكنية وخلف المستشفى الحكومي ومدخل المنتجعات السياحية، حيث تم نقلهم الى قطعة ارض ملك البلدية في اقصى السهل الزراعي على مجرى الليطاني وعدم السماح مطلقا لاي نازح من خارج البلدة بالدخول الى قطعة الارض المحصورة فقط بالخيم المذكورة وعددها حتى تاريخه 14 خيمة فقط، وترحيل الباقين خارج نطاق البلدة”.

اضافت :”يهمنا ان يعرف الرأي العام والمسؤولون ان المجلس البلدي لم ولن يسمح باستقدام اي نازح او اقامة مخيم، ونطلب من المعنيين ان يطلعوا على حقيقة الأمر وتوخي الدقة عند التطرق الى هذا الموضوع وعدم اختلاق مشكلة غير موجودة اصلا، ولن نسمح بوجودها”.

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