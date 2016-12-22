لقاء حول مشروع سلامة الغذاء في النبطية on December 22, 2016

نظمت مديرية العمل البلدي في “حزب الله” في المنطقة الثانية لقاء حول “مشروع سلامة الغذاء” وذلك في مكتبة بلدية النبطية، بمشاركة مسؤول العمل البلدي في الحزب حاتم حرب، رئيس بلدية مدينة النبطية احمد كحيل، رؤساء اتحادي بلديات جبل الريحان وأقليم التفاح، بالاضافة الى رؤساء بلديات من منطقة النبطية والبقاع الغربي، ومندوبين عن الهيئة الصحية الاسلامية ومراقبين صحيين في البلديات.

وتم خلال اللقاء، مناقشة سير المشروع حيث تم عرض الانجازات خلال العام 2016 والتحديات التي واجهت المشروع، وتم التأكيد على “اهمية الاستمرار لما له من ايجابية على صحة المواطن ووضع خطة للعام الجديد القادم”.

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