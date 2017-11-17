ضرورية للسعودية.. إصلاحات ولي العهد ستجعله أقوى حاكم منذ عقود on November 17, 2017

قالت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، إنَّ الإصلاحات الداخلية التي تشهدها المملكة السعودية تجعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أقوى حاكم سعودي منذ عقود.

وأوضحت المجلة أنَّ ولي العهد لم يستغرق وقتًا لتثبيت أقدامه في المملكة، من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأشارت المجلة إلى قرار إنهاء الحظر على قيادة السيارات، وحملة مكافحة الفساد، التي قُوبلت بالكثير من الترحيب في الداخل السعودي.

وأكّدت أنّ هذه التغيرات المفاجئة ضرورية للسعودية، فلإنهاء الاعتماد على النفط أصبحت المملكة في حاجة مُلِحّة لتنويع اقتصادها.

وأكّدت “الإيكونوميست” أنه يُنظر لولي العهد على أنه مُجتهد ونزيه يمكنه حكم المملكة على مدى عقود.

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