هزة أرضية بقوة 1ر3 درجة بمقياس ريختر تضرب محافظة البدع شمال السعودية on November 15, 2017



قالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إنها رصدت صباح اليوم في تمام الساعة الـ 43: 10 بالتوقيت المحلي، هزة أرضية على بعد 42 كيلو مترا، شمال البدع إحدى محافظات منطقة تبوك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل: إن الهزة كانت بقوة 1ر3 درجة على مقياس ريختر وعمق 6 كيلو مترات، مشيرا إلى أن الهزة تعد ضعيفة.

وأوضح أن خليج العقبة منطقة نشطة بالهزات الأرضية بسبب الفالق الموجود في البحر الميت، مشيرا إلى أن الهزات ضعيفة وغير مؤثرة وأن الهيئة على اتصال مباشر مع الدفاع المدني لأخذ الاحتياطات اللازمة.

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