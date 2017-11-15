اعتقال مواطن فرنسي من أصول لبنانية في عدن on November 15, 2017

اعتقلت قوات الأمن، اليوم، مواطنا فرنسيا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضمن حملة اعتقالات واسعة تشنها السلطات بعد عملية إرهابية شهدتها المدينة مؤخرا.

ونقل موقع “المشهد اليمني”، عن مصادر محلية قولها، إن “قوات أمنية تابعة لمعسكر النقل، اعتقلت مواطنا فرنسيا من أصول لبنانية اليوم، بعد مداهمه منزله دون معرفة الأسباب”.

وأشارت المصادر، إلى أنه “تم نقل المواطن الفرنسي إلى سجن تابع لمعسكر النقل بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن”.

وأوضحت المصادر، أن قوات أمنية بدأت فجر اليوم حملة مداهمات بعدد من مديريات مدينة عدن بعد عملية إرهابية استهدفت مقر تابع لقوات الحزام الأمني، وطالت الحملة منازل أشخاصا أفرج عنهم مؤخرا من سجن المنصورة.

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