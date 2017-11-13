مصر.. سورية مسنة على الرصيف ترفض مساعدة حكومية on November 13, 2017

في أحد شوارع منطقة الهرم بالجيزة تعيش سيدة #سورية مسنة على #الرصيف ، صامتة، حزينة، تنام في ذات المكان، وتتناول طعامها فيه، وترفض أي مساعدات من المارة والسكان.

محاولات عديدة قام بها السكان لاستضافتها لديهم ولو لأيام لحين توفير مأوى لها، لكنها باءت بالفشل، عروض كثيرة وصلتها من مطاعم بالمنطقة لتوفير الطعام لها وقوبلت بالرفض، أسر عديدة طلبت منها مساعدتها في توفير شقة تقيم فيها بمفردها لكن الرفض كان جوابها.

أهالي المنطقة وتعاطفا مع حالتها وتقديرا لتعففها قرروا مخاطبة #الحكومة لإقناعها بقبول استضافة الدولة لها في إحدى دور #الرعاية_الاجتماعية ولكن الرفض كان سيد الموقف.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أنه ورد بلاغ إليها يفيد أن سيدة سورية مسنة بلا مأوى تعيش في شارع الثلاثيني بمنطقة الهرم، وعلى الفور قامت بإرسال فريق “التدخل السريع” لنقلها إلى دار لرعاية المسنين.

محاولات إقناع السيدة السورية بقبول المساعدة الحكومية باءت بالفشل

وأضافت أن الفريق أكد لها أن #دور_المسنين مفتوحة أمام المصريين والأشقاء العرب بالمثل، خاصة الذين يمرون بظروف صعبة، لكن السيدة رفضت تماما الاستجابة لهم، مشيرة إلى أن الفريق حاول وبمساعدة بعض أهالي المنطقة إقناعها بأهمية الذهاب معهم للإقامة في دار للرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة من أجل حمايتها وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لها إلا أنها رفضت مجددا.

بعض الأهالي أكدوا لفريق الوزارة أنه سبق لهم توفير مكان للإقامة لها بدار مسنين إلا أن السيدة رفضت أيضا الانتقال إليها، وفضلت الجلوس أمام أحد المقاهي المتواجدة بالمنطقة، وهو الأمر الذي أثار حيرة الجميع وذهولهم من السيدة وتعففها ورغبتها في الإقامة بالشارع رغم كافة العروض التي قدمت لها للإقامة في مكان آمن.

موقف السيدة السورية دفع فريق عمل الوزارة المصرية المختصة برعاية كبار السن لإعلان إخفاقه في إقناعها بقبول عرض الحكومة لها، والانصراف من مكان إقامتها في الشارع، مستسلما لرغبتها بالبقاء في مكانها، وكل ما فعل أعضاء الفريق إزاءها هو أنهم تركوا لها رقم الهاتف الخاص بهم للتواصل معهم في حالة قررت التراجع عن موقفه.

العربية

التعليقات