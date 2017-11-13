اكتشاف 79 اصابة بـ الايدز في الاردن خلال العام الحالي on November 13, 2017

أكد مدير الامراض السارية في وزارة الصحة، الدكتور محمد العبداللات، اكتشاف 79 اصابة بالايدز خلال العام الحالي 2017 ، سواء بين الوافدين أو الاردنيين، مبيّنا أن هناك 20 اصابة بين المواطنين و59 بين الوافدين من جنسيات مختلفة عربية واجنبية “تم تسفيرها جميعا”.

وأضاف العبداللات إن أغلب المصابين هم من الذكور، لافتا إلى اكتشاف حالات بين عاملات المنازل بعد اجراء الفحوصات عند احضارهنّ إلى الاردن.

ودعا العبداللات المواطنين لعدم قبول أية عاملة إلا بعد اجرائها الفحوصات الطبية في مركز الامراض السارية التابع للوزارة.

وقال العبداللات إن الاصابات بين الاردنيين انخفضت إلى 20 حالة العام الحالي مقارنة مع العام 2016 حيث تم اكتشاف 36 حالة بين الاردنيين، مشيرا الى ان المرض انتقل مع المصابين من الخارج وهم يخضعون للعلاج وبرنامج ارشادي للاسرة من قبل فرق الوزارة.

وبين أن العدد التراكمي المسجل من قبل الوزارة منذ اعتماد البرنامج في العام 1986 بلغ 383 حالة.

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