‏⁧‫عاجل‬⁩ 🔴 هزة أرضية جديدة تضرب حفر الباطن قبل قليل شعر بها السكان ‏⁧‫‬⁩ on November 12, 2017









‏⁧‫عاجل‬⁩ 🔴 تعرضت محافظة حفر الباطن قبل قليل إلى هزة أرضية شعر بها السكان ‏⁧‫‬⁩.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا بقوة 7.3 درجة ضرب العراق اليوم الأحد على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرق مدينة السليمانية، فيما أكد مسؤولون مقتل شخص على الأقل وإصابة 50 جراء الزلزال.‎

وكانت الهيئة قالت في البداية إن قوة الزلزال 7.2 درجة لكنها عدلتها إلى 7.3 درجة.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 18,18 ت غ، وأن مركزه سُجّل على بعد 32 كيلومترًا جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33,9 كيلومترًا في منطقة جبلية محاذية لإيران، ولم تتحدث الهيئة عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وبالإضافة لمناطق واسعة في العراق، شعر سكان الكويت ومناطق بالإمارات وشمال السعودية، بهزات أرضية، جرّاء الزلزال.

وأفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الهزة الأرضية التي وقعت في العراق شعر بها بعض سكان المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية في المملكة.‎

وتشير درجة 7.3 إلى أن قوة الزلزال عنيفة ومدمرة.

وقال المختص والمتنبئ الجوي العراقي صادق عطية في بيان إن الهزات الأرضية ضربت أغلب مناطق العراق الشمالية والوسطى.

وشهدت بعض المدن العراقية التي ضربتها الهزة انقطاعًا للتيار الكهربائي وهلعًا لدى المواطنين بسبب عدم تعاملهم سابقًا مع الهزات الأرضية.

وفي إيران، أكد التلفزيون الرسمي أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في بلدة “قصر شيرين” غرب إيران بعد أن وقع زلزال بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية اليوم الأحد.‎

وذكرت وكالة الأنباء الكردية “روداو” أن المدن الكردية في العراق مثل حلبجة وأربيل ودهوك، تأثرت بالزلزال.

وفي محافظة كركوك شرعت المساجد بقراءة الأدعية، فيما انتشرت فرق الدفاع المدني في الكثير من المدن تحسبًا للطوارئ.

وبحسب مختصين فإن هذه الهزة هي الأولى من نوعها في التاريخ المعاصر تضرب العاصمة بغداد والمدن العراقية، حيث بدأت من شمال البلاد وصولًا إلى جنوبها.

وبثّ ناشطون مقاطع فيديو من مدن عراقية شهدت الهزات الأرضية، لكن لم ترد بعد التقارير بشأن آثار الزلزال في مركز قوته غير بعيد عن السليمانية.

علوم الامط

وخارج حدود العراق كان سكان الكويت الأكثر تأثرًا بالهزة، حيث نشروا على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حالة هلع جرّاء قوة الهزة فيما لم تتحدد بعد شدة الهزة.

وأبلغ سكان مدينة حفر الباطن في الشمال الشرقي للمملكة عن شعورهم بالهزة كذلك.

وقال التلفزيون الرسمي في إيران إن ثماني قرى إيرانية على الأقل تضررت بعد زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب العراق اليوم الأحد.

وذكر التلفزيون “شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق… تضررت ثماني قرى، قطعت الكهرباء في بعض القرى وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق”.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا بقوة 7.3 درجة ضرب العراق اليوم الأحد على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرق مدينة السليمانية، فيما أكد مسؤولون مقتل شخص على الأقل وإصابة 50 جراء الزلزال.‎

وكانت الهيئة قالت في البداية إن قوة الزلزال 7.2 درجة لكنها عدلتها إلى 7.3 درجة.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 18,18 ت غ، وأن مركزه سُجّل على بعد 32 كيلومترًا جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33,9 كيلومترًا في منطقة جبلية محاذية لإيران، ولم تتحدث الهيئة عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وبالإضافة لمناطق واسعة في العراق، شعر سكان الكويت ومناطق بالإمارات وشمال السعودية، بهزات أرضية، جرّاء الزلزال.

وأفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الهزة الأرضية التي وقعت في العراق شعر بها بعض سكان المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية في المملكة.‎

وتشير درجة 7.3 إلى أن قوة الزلزال عنيفة ومدمرة.

وقال المختص والمتنبئ الجوي العراقي صادق عطية في بيان إن الهزات الأرضية ضربت أغلب مناطق العراق الشمالية والوسطى.

وشهدت بعض المدن العراقية التي ضربتها الهزة انقطاعًا للتيار الكهربائي وهلعًا لدى المواطنين بسبب عدم تعاملهم سابقًا مع الهزات الأرضية.

وفي إيران، أكد التلفزيون الرسمي أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في بلدة “قصر شيرين” غرب إيران بعد أن وقع زلزال بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية اليوم الأحد.‎

وذكرت وكالة الأنباء الكردية “روداو” أن المدن الكردية في العراق مثل حلبجة وأربيل ودهوك، تأثرت بالزلزال.

وفي محافظة كركوك شرعت المساجد بقراءة الأدعية، فيما انتشرت فرق الدفاع المدني في الكثير من المدن تحسبًا للطوارئ.

وبحسب مختصين فإن هذه الهزة هي الأولى من نوعها في التاريخ المعاصر تضرب العاصمة بغداد والمدن العراقية، حيث بدأت من شمال البلاد وصولًا إلى جنوبها.

وبثّ ناشطون مقاطع فيديو من مدن عراقية شهدت الهزات الأرضية، لكن لم ترد بعد التقارير بشأن آثار الزلزال في مركز قوته غير بعيد عن السليمانية.

الكويت والإمارات والسعودية وإيران

وخارج حدود العراق كان سكان الكويت الأكثر تأثرًا بالهزة، حيث نشروا على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حالة هلع جرّاء قوة الهزة فيما لم تتحدد بعد شدة الهزة.

وشعر سكان في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالهزة .

وأبلغ سكان مدينة حفر الباطن في الشمال الشرقي للمملكة عن شعورهم بالهزة كذلك.

وقال التلفزيون الرسمي في إيران إن ثماني قرى إيرانية على الأقل تضررت بعد زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب العراق اليوم الأحد.

وذكر التلفزيون “شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق… تضررت ثماني قرى، قطعت الكهرباء في بعض القرى وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق”.

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