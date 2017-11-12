فيديو.. حريق هائل بالسعودية on November 12, 2017

اندلع حريق بمستودع تجاري جنوبي غرب المملكة العربية السعودية، وأصيب 7 أشخاص في حريق آخر قريب بشقة تسكنها أسرة سعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، اندلعت النيران في مستودع للملابس مجاور لمنع مشروبات غازية على مدخل محافظة صبيا جنوبي غرب المملكة.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بأن 7 فرق إسعاف توجهت إلى المحافظة لمباشرة السيطرة على الحريق، حيث نشب حريق آخر بشقة تسكنها أسرة سعودية وعاملة أفريقية.

وسيطرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة على الحريقين وتم إسعاف المصابين، ونقل حالة واحدة من حريق المستودع لمستشفى صبيا العام، بينما تم نقل عدة حالات من حريق الشقة السكنية لإصابتهم باختناق.



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