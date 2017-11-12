فيديو الهزة الارضية التي ضربت الكويت.. مواطنون: شعور مفاجئ ومرعب on November 12, 2017

قالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت الأبحاث العلمية ان الهزة الارضية التي شعر بها سكان البلاد مساء الاحد بلغت قوتها بين 4 الى 5 درجات على مقياس ريختر وهي توابع زلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية بقوة 7.5 على مقياس ريختر.

واوضحت الشبكة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الزلزال وقع على بعد 200 كيلو متر شمال شرق العاصمة العراقية بغداد

هذا وقد شعر بالهزةالعديد من المواطنين والمقيمين وأحسوا بالذعر والقلق.وتحدث عدد منهم لـ”الانباء” مؤكدين أنهم لاول مرة يمرون بهذه التجربة المرعبة.. وأضافوا : أنه شعور مفاجئ ومرعب. وأكدت المواطنة وداد المزيد انها شخصيا لم تشعر بالذعر ولكن خشيت على أطفالها لكونهم كانوا يلعبون في حديقة المنزل وشعروا بالهزة وهرعوا إليها، وطالبت المزيد بأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه بدوره أوضح المواطن احمد الكوح ان الهزة في منطقة اليرموك استمرت لبضع ثوان ولكنها غير مقلقة ولَم يشغر بالخوف منهاوتمنى الكوح ان تكون الهزة قد مرت بسلام ولَم يتضرر منها احد وقد هرع عدد من المواطنين والمقيمين الى الشوارع فور وقوع الهزة.

وطمأنت إدارة العلاقات العامة والاعلام في “الإطفاء” المواطنين والمقيمين بانه لم يسفر عن الهزة أى حادث يذكر مشيرة الى التنسيق مع “الدفاع المدني” ومعهد الابحاث والجهات المختصة بالدولة.

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