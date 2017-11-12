عاجل من العراق: قائمقام خانقين يدعو الاهالي عدم المبيت في بيوتهم on November 12, 2017

دعا قائمقام خانقين الاهالي عدم المبيت هذه الليلة في بيوتهم

قررت محافظة السليمانية تعطيل الدوام الرسمي بجميع الدوائر والمؤسسات ما عدا الخدمية منها يوم غد الاثنين بسبب سلسلة الهزات الارضية التي ضربت اقليم كوردستان الليلة.

وقال عمر احمد امين نيابة عن محافظ السليمانية في بيان، انه وبسبب سلسلة هزات ارضية ضربت العديد من المناطق في حدود محافظة السليمانية قررنا تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

واضاف: ان التعطيل يشمل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية ما عدا الخدمية منها.

وتم نقل 50 شخصاً إلى مستشفيات أربيل بعضهم مصابون والبعض الآخر أغمي عليهم بسبب الزلزال فيما دمرت منازل في حي الاعظمية وسط بغداد وان “4 أشخاص لقوا مصرعهم في قضاء دربديخان جنوب شرقي محافظة السليمانية وشخصين آخرين لقي مصرعهما إثر الهزة الارضية في قضاء كلار التابع لإدارة كرميان جنوب محافظة السليمانية.

وتم اخلاء مجمع منشأة حطين للتصنيع العسكري شمال بابل بسبب الزلزال وايقاف الدوام الرسمي في دائرة التقاعد في منطقة الوثبة وسط بغداد

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