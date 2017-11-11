3 دول عربية تجمد حسابات سعوديين متهمين بالفساد بالمملكة on November 11, 2017

على صالح-صدى البلد

كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية عن أن ثلاث دول تجاوبت مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية من المستدعين في قضايا الفساد، مشيرة إلى أن تجميد الحسابات يقتصر على الأفراد وليس الشركات.

ووفق تقرير نشرته الصحيفة السعودية، اليوم السبت، أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية قد أعلنت تجميد حسابات السعوديين المتهمين بالفساد لديها.

وأضافت أن النائب العام سعود المعجب، كان قد كشف أن التحقيقات مستمرة مع المستدعين للتحقيق في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار، وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية، مضيفا أن الاستجواب مستمر في جمع الأدلة منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالبا باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

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