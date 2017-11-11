عاجل: تعليق ضخ النفط إلى البحرين بعد العمل التخريبي on November 11, 2017





عاجل: وزير الطاقة السعودي يعلن تعليق ضخ النفط إلى البحرين بعد العمل التخريبي الذي تعرض له أنبوب النفط أمس في البحرين.

أوضحت أرامكو السعودية اليوم السبت بأنه وإشارة إلى الاستفسارات بخصوص الحادث التخريبي الذي وقع في مملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة 21 صفر 1439هـ الموافق 10 نوفمبر 2017م، اندلع حريق في أحد خطوط أنابيب الزيت الخام في مدينة حمد بمملكة البحرين، ما ترتب عليه إيقاف فوري لضخ الزيت الخام من محطة الضخ في الظهران والتي تغذي مصفاة شركة بابكو في البحرين عبر هذا الخط… ولم ينتج ولله الحمد أية خسائر بشرية جراء هذا الحادث.

وقد جرى إخلاء منطقة الحادث وعزل الصمامات المتصلة بهذا الخط حتى تكتمل أعمال التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، واكتمال أعمال الصيانة وإعادة تأهيل خط الأنابيب للتشغيل.

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