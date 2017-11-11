عاجل.. التحالف عن الهجوم الوشيك: زوارق مفخخة وغواصين لزرع الغام بالسفن on November 11, 2017

عاجل.. التحالف العربي: الهجوم الوشيك تضمن التخطيط باستخدام الزوارق السريعة المفخخة ومجموعة من الغواصين لزرع الألغام البحرية بالسفن (سكاي نيوز عربية).

قالت قيادة التحالف العربي، اليوم السبت، 11 تشرين الثاني، 2017 إنه أحبط عملية لمليشيا الحوثي وصالح كانت تستهدف الملاحة الدولية, وأضافت، في تصريحات صحافية، أنه تم استهداف عناصر حوثية بجزيرة البوادي خططت لاستهداف الملاحة الدولية. وأكدت أن مليشيات الحوثي خططت لاستخدام زوارق مفخخة وغواصين لزرع ألغام بحرية, وكانت مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة، في وقت سابق اليوم، تحركات للمليشيا في الجزيرة.

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