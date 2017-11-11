السعودية لا تتهم أي طرف باختطاف مواطنها في لبنان on November 11, 2017

أكد رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي أن السفارة في بيروت غير راغبة الآن باتهام أي جهة باختطاف مواطنها.

وقال نقلي لـ”عكاظ”، “لدي تواصل مع سفيرنا وموظفي السفارة في العاصمة اللبنانية… والسفارة على تواصل مع أعلى الجهات الحكومية اللبنانية بحثا عنه، وغير راغبة على الإطلاق في الكشف عن معلومات في الوقت الحالي أو اتهام جهة ما، لكن ما يهمها الآن هو الوصول إلى المختطف والاطمئنان عليه وأنه لم يتعرض لأذى أو مكروه”.

وكان موقع صحيفة “سبق” السعودية قد أشار في وقت سابق إلى أن سفارة المملكة لدى لبنان تجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية اللبنانية للإفراج عن مواطن سعودي، اختطفه عناصر من مليشيا “حزب الله”.

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