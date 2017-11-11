“أنصار الله” تتوعد السعودية بخطوات “ليس لها مثيل” on November 11, 2017

هدد رئيس اللجنة العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، دول التحالف العربي بقيادة السعودية بالإقدام على خطوات لم يسبق من قبل الإقدام عليها سابقاً.

وقال الحوثي، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، إنه في حال اتجهت السعودية، والتحالف إلى الحديدة والميناء، وكذا السواحل الغربية، فإن جماعته ستقدم على خطوات لم يسبق أن أقدمت عليها فيما مضى.

وأضاف الحوثي: “يمكن لنا أن نستهدف السفن النفطية السعودية، ويمكن للبحرية أن تستهدف السفن النفطية، ويمكن أن نعمل أي شيء هذا في حد المشروع لنا حينما يقدمون على غزو الحديدة وغزو ميناء الحديدة وغزو الساحل في الحديدة”.

وأكد رئيس اللجنة العليا في اليمن، أنه من الآن وصاعدا، كل المنشئات النفطية العملاقة في السعودية، ستكون أهدافا رئيسية للقدرة الصاروخية والإمكانات الأخرى، داعياً إلى وقف غزو الحديدة، إن أرادوا أن تبقى السفن النفطية سالمة.

وهذا ما قاله حرفيا:

هناك ضجيج حول الملاحة هذه رؤيتنا نحوها

“إذا اتجه النظام السعودي ومن معه بإجرامية وعدوانية إذا حضوا بإذن أمريكي واتجهوا بحماقة منهم لغزو الحديدة وغزو الميناء وغزو الساحل فبات حينئذ من المحتم علينا أن نقدم على خطوات لم يسبق أن أقدمنا عليها فيما مضى ويمكن لنا أن نستهدف السفن النفطية السعودية حينئذ يمكن للبحرية أن تستهدف السفن النفطية يمكن أن نعمل أي شيء هذا في حد المشروع لنا في حد ما هو مشروع لنا حينما يقدمون على غزو الحديدة وغزو ميناء الحديدة وغزو الساحل في الحديدة تغاضينا عن الكثير هذا الإجراء لم يسبق أن قمنا به بالرغم من بشاعة العدوان ومن حجم الحصار والاستهداف لكل المنشآت البسيطة عندنا على المستوى الاقتصادي في مقابل منشآتهم غضينا الطرف عن ذلك فيما مضى حتى على مستوى الوضع في الداخل السعودي من اليوم فصاعدا في مقابل الأزمات التي يصنعونها بحق شعبنا في وضعه الاقتصادي والاستهداف الاقتصادي لنا في هذا البلد يمكن لكل المنشآت النفطية العملاقة في المملكة أن تكون من الأهداف الرئيسية للقدرة الصاروخية والإمكانات الأخرى حتى يوقفوا عدوانهم وحصارهم الاقتصادي وظلمهم لهذا الشعب في معيشته ولقمة عيشه هذا جانب نتمنى أن يقدرو بدلا من إثارة الحساسيات على الملاحة البحرية الأفضل لهم أن يتخذوا قرارا بعدم غزو الحديدة إذا أرادوا للسفن النفطية أن تبقى سالمة عليهم أن لا يقومون بغزو الحديدة ولا غزو ميناء الحديدة وعليهم أن يتجهوا بعقلانية وشيء من الضمير الإنساني في التعامل تجاه الوضع الاقتصادي في بلدنا”من كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بتاريخ 14-سبتمبر-2017م

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