مادلين معدي: ضمان لإبراز هوية المرأة on November 10, 2017



سيدار نيوز – الأردن : نضال العضايلة

يقولون عندما يمنحك أحدهم ثمرة فعليك أن تصنع منها شراب. أى أنه يجب عليك استغلال أى موارد متاحة أمامك مهما كانت بسيطة لتستطيع أن تحقق شىء مهم فى حياتك.

تلك الشخصية المهمة التى سوف نستعرضها لم تكن إلا ثمرة فى البداية، ولكنها ثابرت وتسلقت السلم خطوة خطوة للوصول لأعلى.

لم تولد و فى فمها ملعقة من الذهب، فقررت أن تحيك من جديد حكاية حياتها لتكتشف أن معظم موروثاته الثقافية تتجه نحو أفق القانون، فحولت موهبتها وأوقات فراغها الى مهنه، دشنت كغيرها مهنتها تحت عنوان “القانون وحقوق الإنسان وصحة الاسرة”، لتكبر بعد ذلك أكثر وتصبح من أكبر وأفضل مشاريع المرأة العربية في بلدها الأردن.

ارتبط اسم مادلين معدي بالعديد من القضايا المصيرية التي عايشتها نساء معنفات، ليعرفها الجميع في كل مكان، فهي صاحبة يد بيضاء، وبسمة لا تنضب تخبئ وراءها الاصالة والكرم، ولها حديث شيق يحمل بين طياته كلمات جميلة تنم عن عمق الاقتران بالأرض والوطن.

وعند الحديث عن مادلين معدي ودورها في قضايا المجتمع تبرز هذه الخاصية فهي خادمة لمجتمعها بشكل واسع، فقضايا المرأة والأسرة وحتى الوطن تشغلها، وتجدها حاضرة دائما للدفاع عنها، وفي مجال حقوق الإنسان كانت لمبادراتها وتأثيرها في المجتمع اثر في تفوقها ليس فقط على النساء انما على الرجال ايضا، وهذا ان اظهر فانه يظهر القضية التي تحملها مادلين للدفاع عن العنصر المواطن ودوره في قضايا المجتمع.

تعتبر مادلين من الفعاليات النسوية الرائدة في مجتمع واسع، وهي معروفة بحماستها واعمالها في كافة المجالات، وما زال لها السبق الدائم في مساعدة الآخرين عن طريق علاقاتها المتعددة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تحرص على التواصل معها، وهي معروفة في كافة المحافل الاجتماعية على مستوى المملكة.

وجود مادلين معدي في مؤسسة نور الحسين يؤكد نظرتها الراسخة عن دور المرأة في المشاركة بالعملية التنموية النابعة من الاحساس بالانتماء الوطني، وبلا شك فإن هذا دليل على ثقتها بنفسها وجرأتها، وبأهمية تواجد المرأة بالحياة السياسية والإجتماعية والثقافية في المجتمع الأردني.

تتوج الحقوقية والمستشارة القانونية مادلين معدي نفسها اليوم على عرش الفخر والاعتزاز كونها المرأة التي حازت وبجدارة على الامتياز الوظيفي والمهني، حيث أصبحت المثال الذي يحتذى به في مجابهة التحديات وتذليلها، خاصة في المجال القانوني والاجتماعي الذي يتطلب من المرأة أن تكون أكثر اطلاعا واجتهادا وقوة.

نستطيع القول ان المحامية مادلين معدي إبنة الثلاثين سنه تعتبر الآن في القمة بعد أن أثبتت جدارة علمية وأدبية واجتماعية وسياسية عززت مكانتها في المجتمع في ظل التحديات الكبيرة بتنافسية مع الرجل وهي مهيأة لتتبؤا أرفع المناصب كما نجحت في المجالات التخصصية الأخرى في القانون والإستشارات القانونية وصحة الاسرة.

بقي أن نقول أن مادلين معدي تعمل مستشارة قانونية ومدربة قانونية معتمدة وخبيرة في قضايا العنف الأسري وناشطة في مجال حقوق الإنسان.

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