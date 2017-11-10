زلزالان يضربان السعودية في أقل من 24 ساعة on November 10, 2017



أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنه تم رصد هزة أرضية، الجمعة، على بعد 14 كم شمال محافظة النماص، بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 6.8 كم، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على زلزال آخر ضرب نفس المنطقة.

وكان مدير عام المرصد الوطني للزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران، أوضح ، أمس، أن ما يحدث في المنطقة أمر طبيعي من حيث رصد التوابع للرصد الرئيسية حتى تعود المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي، وقال: “نطمئن الأهالي والمقيمين، حيث إن الهيئة تراقب وترصد على مدار الساعة الهزات الأرضية وتقوم بالإبلاغ فورا للجهات المسؤولة”.

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