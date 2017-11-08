عاجل.. تونس: امرأة تدهس 3 رجال أمن on November 8, 2017

عاجل.. تونس: إصابة 3 رجال أمن دهستهم سيارة تقودها امرأة بمحيط ساحة القصبة قرب مقر الحكومة بالعاصمة .. (د ب أ).

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاربعاء، عن إصابة ثلاثة رجال شرطة في عملية دهس بسيارة.

وأوضحت الداخلية أن امرأة تقود سيارة خاصة دهست دورية أمنية بمحيط ساحة القصبة، قرب مقر الحكومة بالعاصمة.

ونتج عن الحادث إصابة ثلاثة أعوان أمن برضوض طفيفة نتيجة سقوط حواجز حديدية عليهم بفعل اصطدام السيارة بتلك الحواجز.

واعتقلت قوات الأمن منفذة الهجوم رغم محاولتها الفرار، بحسب ما أفادت به الداخلية.

ولا يعرف ما إذا كان الحادث ذو صبغة ارهابية حتى الآن. وجاري التحقيق مع الموقوفة لمعرفة خلفية الحادث.

وهذا أول حادث دهس من نوعه في تونس ضد أهداف أمنية.

ويأتي الحادث بعد أيام من هجوم نفذه متشدد بسكين ضد دورية أمنية أمام مقر البرلمان في باردو مطلع الشهر الجاري حيث قتل ضابط وجرح آخر.

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