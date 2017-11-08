ديلي ميل: خطاب مرتقب لحمزة بن لادن عن “تركة والده” on November 8, 2017

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، سيلقي خطابًا عن والده قريبًا. وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته، الثلاثاء (7 نوفمبر2017)، إن نجل بن لان من المقرر أن يتحدث عن والده في مكان لم يكشف عنه. وتم الإعلان عن “الخطاب” من قبل ما يسمى بـ “مؤسسة السحاب الإعلامية”، التي تعتبر الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة. ويعتبر حمزة (28 عامًا ) “الوريث” لقيادة القاعدة بعد مصرع والده على أيدي فريق من القوات الخاصة الأمريكية.

يأتي الإعلان الجديد بعد أقل من أسبوع على ظهور مقاطع فيديو لنجل زعيم القاعدة وهو في حفل زفاف له، نشرتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” ومقرها واشنطن. ولم يعرف مكان أو تاريخ تسجيل تلك المقاطع، التي وجدت في حاسوب محمول عثر عليه أثناء العملية، التي قامت بها القوات الأمريكية، في باكستان. وتظهر المقاطع نجل أسامة بن لادن لأول مرة مع مجموعة من الأشخاص جميعهم يتحدثون العربية، كما تُسمع في الفيديوهات أصوات أطفال يقومون بالرد على أسئلة تاريخية.

وقبل هذا الفيديو، لم يطلع الجمهور إلا على صور لفترة طفولة حمزة، والتي استخدمها تنظيم القاعدة كأدوات دعائية. ويعتقد أن عدم ظهور صور له يرجع إلى إجراءات التأمين التي يتبعها التنظيم. ويظهر شريط الفيديو الذي يستمر لمدة ساعة حمزة بن لادن وله شارب خفيف وليس له لحية في حفل زفافه، الذي يعتقد أنه حدث قبل عشرة أعوام وهو يعيش في إيران منذ عدة سنوات، وفقًا لـ “الديلي ميل”. وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح من هي العروس؛ حيث إن مقاتلي القاعدة- بمن في ذلك والده– يتزوجون عدة زوجات؛ ولكن زواجه من ابنة القائد العسكري للقاعدة، أبو محمد المصري موثق ومعروف.

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