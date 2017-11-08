إعدام سعودي بحد السيف في تبوك on November 8, 2017

نفذت الداخلية السعودية في منطقة تبوك، الأربعاء، حكم القتل تعزيرا بحق موطن سعودي الجنسية، وذلك بعد اعتقاله أثناء قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وبحسب بيان للداخلية فقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه وإحالته إلى المحكمة الشرعية لتصدر بحقه صكا شرعيا يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا.

وتم تصديق الحكم بحق المتهم المدعو سليمان بن سويلم بن شاهين الحويطي، من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

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وقالت الداخلية في بيان إنها حريصة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، مشددة على أنها ستنفذ أشد العقوبات بمرتكبيها.

وتحذر كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء بأن العقاب الشرعي مصيره.

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