زلزال يضرب السعودية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر on November 3, 2017

صـرحت هيئة المساحة الجيولوجية الريـاض، اليوم الجمعة، وقوع زلزال بقوة 4 درجات بمقياس ريختر على بعد 16 كم شمال محافظة النماص، جنوب غربي المملكة.

وإِسْتَبَانَت “الهيئة” في بيانها، أن الهزة التي تم رصدها وقعت على عمق 9.1 كم، وفقًا لوكالة “واس” الريـاض.

وطمأنت إمارة منطقة عسير المواطنين بأنه ليس هناك تأثير للهزة الأرضية، ودعت الجميع إلى عدم تناقل أي معلومات إلا من الجهات المسؤولة.

يشار إلى أن محافظة النماص الريـاض تقع في منطقة عسير وتحديدًا على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بطبيعة ساحرة ومناخ معتدل صيفًا، وتسكنها قبائل بني شهر وبني عمرو.

كذلكالت صحيفة الرياض السعودية، الجمعة، إن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 9.1 كم.

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