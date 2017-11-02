حقيقة منح الجنسية للأجانب المولودين بالمملكة العربية السعودية on November 2, 2017

نفت مصادر مطلعة صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور نظام جديد لمنح الجنسية السعودية للأجانب المولودين على أرض المملكة.









وأوضحت المصادر أن الرسالة التي تناقلتها مواقع التواصل تعود لعام 2007، والذي شهد حينها تجديد مجلس الوزراء للمادة رقم 16 من “نظام الجنسية”، المتعلقة بآلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية.

وأكدت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أنه لم يصدر منذ ذلك الحين أي تعديلات بشأن تجنيس المواليد خلاف النظام المعلن سابقاً.

ولفتت الجهات الرسمية إلى أنه في حال صدور أي توجيهات بهذا الخصوص؛ سيتم الإعلان عنها وفق الآلية المتبعة، محذرة المواطنين والمقيمين من تناقل الشائعات وترويجها.

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