صدور حكم على الإعلامي قاتل زوجته طعناً في السعودية on November 1, 2017

أصدرت محكمة الدمام في السعودية، أخيراً، حكماً شرعيّاً بالقصاص من إعلامي قام بطعن زوجته الثلاثينية حتى الموت على وقع خلافٍ سابقٍ بينهما في العام الماضي.

وقالت مصادر لـ “سبق”: الإعلامي المعروف بالمنطقة الشرقية أٌقدم على ارتكاب جريمةٍ مدوّيةٍ بحقّ زوجته، هزّت المجتمع السعودي في 27 يوليو 2016 من العام الماضي، حيث طعن زوجته الثلاثينيّة حتى الموت جرّاء خلافٍ سابقٍ، ثم توجّه إلى منزل شقيقة زوجته الأربعينيّة ليطعنها أيضاً؛ ما أدّى إلى إصابتها بجروح.

وأضافت: باشرت شرطة الدمام الحادثة وألقت القبض على الجاني؛ حيث تبيّن أنّ الزوج الثلاثينيٌّ أقدم على طعن زوجته بعد رجوعها من العمل بسبب خلافٍ سابقٍ دار بينهما.

وأردفت المصادر: بعد ارتكاب فعلته، توجّه الجاني إلى منزل أختها الأربعينيّة ليطعنها أيضاً، لكنّ حالتها الصحيّة كانت شبه مستقرّة وتمّ نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتابعت: الجاني أٌقرّ بفعلته أمام القضاء، وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بالقصاص.

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