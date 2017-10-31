عاجل: وفاة فلسطيني اصيب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي ⁧‫‬⁩ on October 31, 2017

‏أ ف ب: وفاة فلسطيني اصيب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي ⁧‫‬⁩.

قتل فلسطيني وأصيبت شقيقته برصاص الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة “حلميش” شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة أنها أبلغت من الارتباط المدني الفلسطيني باستشهاد الشاب محمد عبد الله علي موسى ( 26 عاماً)، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله.

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة إن مواطنة أصيبت بالرصاص الحي في الكتف وحالتها مستقرة، فيما جاري المتابعة للحصول على معلومات مؤكدةً حول طبيعة إصابة المواطن.

وأفاد شهود عيان لوكالة “صفا” أن القوات الاسرائيلية فتحت النار على مركبة يستقلها المواطن وشقيقته على الطريق الرئيس المحاذي للمستوطنة المذكورة، ما أدى لإصابة السائق بجروح في الظهر توفى لاحقا على أثرها، فيما أصيبت شقيقته بجروح في الكتف وجرى نقلها إلى مستشفى العربي الاستشاري برام الله.

وأضاف الشهود أن الشاب كان ملقى على الأرض بعد إصابته، فيما أصيبت المركبة بأضرار وتهشم الزجاج بفعل إطلاق النار.

وبحسب الشهود، فإن الشهيد وشقيقته من قرية دير بلوط قضاء سلفيت.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية محاولة الشاب القيام بعملية دهس في المكان، فيما ذكر موقع “والا” العبري أنه لم يصب أي من جنود الجيش خلال الحادث.

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