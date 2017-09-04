عاجل.. مصر ايضاً.. بناء محطة نووية on September 4, 2017

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن مصر أكملت الاتفاق المتعلق بعقد بناء محطة الطاقة النووية الروسية “الضبعة”، وأصبح جاهزا للتوقيع.

وحسب وكالة سبوتنيك الروسي، دعا السيسي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى حفل التوقيع على الوثيقة رسميا.

وقال السيسي، اليوم الإثنين في اجتماعه مع بوتين على هامش قمة مجموعة “بريكس” في شيامن الصينية: “أنهينا جميع الإجراءات المتعلقة بالاتفاق على عقد بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، ونأمل أن يتمكن الرئيس الروسي من التواجد معنا خلال حفل توقيع العقد”.

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