مفاجأة.. دولة عربية وراء اغتيال «القذافي» on August 25, 2017

أكد الإعلامي محمد موسى، أن النظام القطري كان وراء إغتيال العقيد الراحل معمر القذافي بعد توقيفه حيا من قبل مسلحين، منوهًا إلى أن هؤلاء المسلحين كانوا مدعومين من الدوحة.

وأوضح “موسى”، خلال برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة” اليوم الجمعة، إلى أن التخلص من القذافي كان بهدف ضمان صمته إلى الأبد، لافتًا إلى أن قطر استطاعت التخلص من أغلب رموز النظام السابق إما عبر وضعهم في السجون أو باستضافتهم لديها أو بملاحقتهم في عدد من العواصم والتحريض عليهم.

وتوعد “موسى”، النظام القطري بفضح كل تجاوزاته، معقبا: “مش هنسيبهم كل يوم هنعلن حاجات جديدة”.



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