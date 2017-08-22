عاجل..العثور على فنان شعبي معروف مقتولا بشقة في المغرب on August 22, 2017

عثر على الفنان الشعبي المغربي محمد فضيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مقتولا داخل شقة أحد أصدقائه، بمنطقة بنجدية بالدار البيضاء.

وأفادت مصادر أن المعطيات المتوفرة على لسان أخت الضحية، تشير إلى أنه تعرض إلى تعنيف تسبب في مقتله، وسلبت منه حلي ذهبية كان يضعها.



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