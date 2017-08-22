عاجل..العثور على فنان شعبي معروف مقتولا بشقة في المغرب
on August 22, 2017
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عثر على الفنان الشعبي المغربي محمد فضيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مقتولا داخل شقة أحد أصدقائه، بمنطقة بنجدية بالدار البيضاء.
وأفادت مصادر أن المعطيات المتوفرة على لسان أخت الضحية، تشير إلى أنه تعرض إلى تعنيف تسبب في مقتله، وسلبت منه حلي ذهبية كان يضعها.
وحسب نفس المصادر نقلت جثة الهالك إلى مستشفى ابن رشد للتحقق من أسباب الوفاة، في الوقت الذي يبحث فيه الأمن عن مشتبه به في حالة فرار إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وحلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية بمكان الحادث، وهو نفس المكان الذي يتواجد به حاليا أفراد أسرة الهالك وأصدقائه.
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