دبي تضبط عملية تهريب مخدارت عبر “أمعاء حيوانات” on August 20, 2017

كشفت النيابة العامة في دبي اليوم الأحد أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، عن ضبط شحنة مواد مخدرة من مادة الأمفيتامين التي تعتبر من المؤثرات العقلية المحظورة، وذلك داخل أمعاء حيوانات حاول المهربون إدخالها إلى الدولة عن طريق حاوية في الميناء.

وبينت النيابة العامة أن “الجمارك استطاعت كشف المواد المخدرة بعد تفتيش الحاوية، حيث عثرت في داخلها على 5 ملايين و756 ألفاً و100 كبسولة في داخل الأحشاء الحيوانية تزن 1021 كيلو جرام”.

أقصى عقوبة

واتهمت النيابة العامة مندوب عربي كان يعمل على تخليص إجراءات الحاوية باستيراد المؤثر العقلي بقصد الاتجار به في الدولة، مطالبة بإنزال أقصى عقوبة بحقه، وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه “حضر لتخليص شحنة “أمعاء الحيوانات” بناء على تعليمات من شخصين أحدهما متواجد في تركيا وآخر في مصر مقابل حصوله على مبلغ 4400 دولار أمريكي”، مدعياً أنه “تفاجئ بوجود المؤثرات العقلية فيها”

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