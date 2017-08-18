مستشار خادم الحرمين يعلن “قائمة سوداء” لمؤيدي قطر on August 18, 2017



قام سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، بوضع قائمة، وصفها بأنها “سوداء”، تضم كل من دعم القيادة القطرية وسياستها الخارجية في أزمة دول الخليج مع قطر.

وعبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قام القحطاني بعمل هاشتاغ “القائمة السوداء”، وكتب: “سيتم دراسة كل الأسماء الموجودة فيه، إضافة للأسماء المرصودة من الدول”.

​وطلب القحطاني من متابعيه أن يضعوا الأسماء التي يرون ضرورة ضمها للهاشتاغ “القائمة السوداء”، قائلا: “ضعوا كل اسم ترون وجوب ضمه للـ “#قائمة_السوداء” بالهاشتاج. وسيتم فرزها. وسيتم متابعتهم من الان”.

​وبدأ المغردون والمتابعون للقحطاني، التفاعل مع دعوته بإضافة أسماء إلى القائمة.



وفي سياق متصل انتقد بعض المغردين فكرة القحطاني، ولم يتفقوا معه.​​كما تفاعل أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مع تغريدات القحطاني.​وقال قرقاش عبر حسابه على “تويتر”: الأخ سعود القحطاني صوت مؤثر في أزمة قطر، ومتابعته ضرورية، والأصوات المأجورة تسعى دون نجاح إلى مهاجمته، وتغريده عن القائمة السوداء مهم للغاية”.​وأضاف: “تغريد القحطاني عن القائمة السوداء يفتح العيون على من أغراهم المال فباعوا الأوطان”.

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