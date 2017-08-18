عاجل: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة “عطيروت” شمال غرب رام الله on August 18, 2017

عاجل: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة “عطيروت” شمال غرب رام الله قبل قليل، دون معرفة الأسباب

دوت صفارات الانذار في مستوطنة عطريت شمال غرب رام الله مساء اليوم الجمعة وطالب جيش الاحتلال من المستوطنين البقاء في المنازل.

وقالت مصادر عبرية بان جيش الاحتلال رفع درجة الخطر الى الدرجة الثالثة بعد وجود ثغرة في جدار المستوطنة وسلم والاشتباه بعملية تسلل لداخل المستوطنة.

وقال شهود عيان ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقوم باعمال التمشيط داخل وفي محيط المستوطنة.

هذا في وقت يستعد مسئولون كبار بالجيش الإسرائيلي للقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذي سيزور إسرائيل بعد عشرة أيام تقريبا .

هذا في وقتوبحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي، فإنه سيتم استعراض “أدلة ومعلومات جديدة” لنشاط إيران وحزب الله في المنطقة أمام جوتيريش، وفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الخميس.

وسيلتقي جوتيريش مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيجدور ليبرمان، وسيزور رام الله حيث يتوقع أن يلتقي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كما يتوقع أن يزور قطاع غزة للاطلاع على أنشطة الأمم المتحدة فيه.

ورغم أن جوتيريش سيركز على الناحية السياسية وحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وسيبحث في احتمالات استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا أن الصحيفة قالت إن إسرائيل تعتزم التركيز على أمور أخرى، وبالأساس على إيران، “وتدخلها المتزايد في المنطقة”، وعلى نشاط حزب الله في لبنان.

ويتوقع أن يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي لجوتيريش إن حزب الله بدأ ينشط ليس فقط في قرى في جنوب لبنان وإنما على طول الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وأن حزب الله موجود في مجموعة مبان ومواقع تحت غطاء جمعية “أخضر بلا حدود”.

وكانت إسرائيل قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، قالت فيها إن نشاط جمعية “اخضر بلا حدود” يخرق القرار 1701 الصادر عن المجلس وأنهى حرب لبنان الثانية، عام 2006.

وسيلوح الجيش الإسرائيلي أمام جوتيريش أن استمرار النشاط العسكري لحزب الله، وخاصة تعاظم قوته بأسلحة متطورة، من شأنه أن يقود إلى التصعيد وسيطرح الجيش الإسرائيلي موضوع زيادة التدخل الإيراني في المنطقة “على خلفية تقلص داعش وتراجع الحرب الأهلية في سورية”.

وقالت “يسرائيل هيوم” إن إسرائيل تتحسب من نشوء “تواصل مؤثر” إقليمي شيعي من إيران، مرورا بالعراق وسورية، ووصولا إلى لبنان، يزيد التهديد على إسرائيل وعلى “الدول السنية المعتدلة في المنطقة”.

وسيستبق الجيش الإسرائيلي زيارة جوتيريش إلى قطاع غزة، حيث سيشهد الدمار وآثار الحصار الذي يسببه الاحتلال الإسرائيلي، بجولة للأمين العام عند الشريط الحدودي بين القطاع وإسرائيل، بهدف إطلاعه على دخول شاحنات محملة بالبضائع إلى غزة وأيضا على الأنفاق الهجومية.

وسيوجه جيش الاحتلال الإسرائيلي لجوتيريش رسالة، يزعم فيها أن “حماس تستغل الأنشطة الإنسانية الإسرائيلية من أجل زيادة قوته العسكرية”، وأن “حماس تستغل منشآت الأمم المتحدة وأموال المنظمة الدولية لاحتياجاتها”.

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