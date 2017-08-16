عاجل من السعودية: وفاة الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود on August 16, 2017

عاجل من السعودية.. الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود والصلاة عليه غدا بعد العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

والدته الأميرة وضحى بنت ظافر المفقاعي الهاجري، متزوج من ابنة عمه الأميرة البندري بنت عبد العزيز آل سعود الابنة العاشرة للملك عبد العزيز.

ماميه بنت الشاذلي ال حنين، تونسية الجنسية و مقيمة بالرياض، و هي والدة الأمير سلمان بن بندر بن محمد. اشتغلت بالتجارة و لديها العديد من المؤسسات المسجلة رسمياً في كوكبة من المهن يذكر منها الصيدلة و التعدين و تجارة الملابس و التجميل وخدمات المطاعم.

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