عاجل.. وفاة 28 حاجا من الواصلين للسعودية on August 13, 2017

علنت المديرية العامة للجوازات السعودية وفاة 28 حاجا من بين أكثر من 570 ألف حاج وصلوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحجاج إلى أكثر من 5ر1 مليون حاج بعد أن أعادت السلطات السعودية نسبة الـ 20 في المئة لحجاج الخارج بعد الانتهاء من التوسعة التي استمرت أربع سنوات.وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية في بيان لها اليوم السبت إن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام حتى أمس الجمعة بلغوا 139ر570 ألف حاج توفي منهم 28 ، دون الكشف عن أسباب الوفاة أو جنسيتهم .وأضاف البيان أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغوا 810ر566 ألف حاج، وعن طريق البر 849ر5 حاجاً، وعن طريق البحر 480 حاجاً.وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت العام الماضي أن إجمالي عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة العام الماضي بلغوا 372ر325ر1 مليون حاجا.بدأت المملكة العربية السعودية منذ 24 يوليو /تموز الماضي في استقبال وفود الحجاج من جميع الدول الإسلامية لأداء الفريضة.وأعلنت السعودية في 5 يناير / كانون الثاني أنها سترفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بدءا من موسم الحج الحالي، وذلك بعد أربع سنوات متتالية من تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج، نظراً لأعمال التوسعة في الحرم المكي.وكانت السعودية قامت خلال السنوات الأربع الماضية بخفض عدد حجاج الداخل بنسبة 50 في المئة، وعدد حجاج الخارج بنسبة 20 في المئة، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.

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