عاجل فيديو (+18) – عشرات القتلى والجرحى بكارثة في مصر on August 11, 2017

ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين في الإسكندرية شمال مصر اليوم الجمعة إلى 36 قتيلاً و123 جريحاً، حسب ما أفاد مراسل “العربية” نقلاً عن مسؤولين.

ووقع التصادم بين قطارين بمنطقة خورشيد في الإسكندرية، حيث تصادم قطار قادم من القاهرة وآخر قادم من بورسعيد.

فيما أكد مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه سقط عدد من الضحايا وعشرات المصابين جاري حصر أعدادهم جراء تصادم قطارين. حسب ما أفادت صحف مصرية.

وأكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل رفع درجة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية لاستقبال مصابي تصادم القطارين.

وقرر النائب العام المصري نبيل صادق فتح تحقيق عاجل في الحادث.



من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية اصطدام قطار “رقم 13” إكسبريس (القاهرة- الإسكندرية) بمؤخرة قطار “رقم 571” (بورسعيد- الإسكندرية) بالقرب من محطة خورشيد على خط (القاهرة- الإسكندرية) مما أدى إلى وقوع إصابات بين الركاب.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه نتيجة اصطدام قطار 13بمؤخرة قطار 571 نتج عن الحادث سقوط جرار القطار الأول وعربتين من مؤخرة القطار الثاني وإصابة عدد من الركاب.وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتين والجرار من على القضبان.نقلاً عن “العربية.نت”

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