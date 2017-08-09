جامعة الشمالية تنهي عقد «منى بعلبكي»… والـ«الرياض» تكشف آلية التعاقد on August 9, 2017

جاسر الصقري

أنهت لجنة تقصي الحقائق والتحقيق التي شكلت من مدير جامعة الحدود الشمالية بناء على تعليمات من وزير التعليم د. أحمد العيسى بتشكيل لجنة عاجلة لبحث قضية التعاقد مع المحاضرة اللبنانية في الجامعة منى بعلبكي ،واعتمدت اللجنة إنهاء عقد المحاضرة اللبنانية منى بعلبكي وذلك بعد أن تم تجديد عقدها لمدة عام على مميزات أقل من مميزات عقدها السابق الذي امتد لمدة ثلاثة سنوات حتى نهاية عام 1437/1438هـ ،وتعمل اللجنة حالياً على استكمال التقرير والرفع بكافة تفاصيل آلية التعاقد لتسليمه نهائياً لأمير الحدود الشمالية وكذلك وزارة التعليم يوم غدٍ الأربعاء أو بعد غد الخميس.

وكشفت مصادر ” الرياض” بأن اللجنة أصدرت قرار إنهاء عقد المحاضرة اللبنانية الجديد والذي كان لمدة عام قادم جديد ،وبينت المصادر طريقة التعاقد مع المحاضرة اللبنانية بأن المحاضرة كانت مشاركة في مؤتمر في منطقة جدة عام 2013م ،حيث قدمت شهاداتها وسيرتها الذاتية على عدة جهات حكومية سعودية للبحث عن وظيفة في حينها ،بعد ذلك تواصلت معها جامعة الحدود الشمالية وطلبت منها جميع شهاداتها وأوراقها وخبراتها نظراً للحاجة لتخصصها ومعرفة موافقتها على العمل في كلية الصيدلية بمحافظة رفحاء ،وتم التنسيق بينها وبين الجامعة وطلب من المحاضرة تصديق جميع الشهادات والخبرات من الجهات التي صادرة منها ،وأضافت المصادر بأن المحاضرة صدقت أوراقها من جميع الجهات في لبنان وقدمتها للجامعة ،ورفعت بعد ذلك الجامعة لوزارة التعليم للتعاقد مع المحاضرة نظراً لحاجتها لمثل تخصص المحاضرة ،وكذلك وموافقة المحاضرة على العمل في كلية الصيدلة بمحافظة رفحاء .

من جانبه أكدت المحاضرة اللبنانية منى بعلبكي لـ” الرياض” بأن طريقة التعاقد معها من قبل الجامعة على أنها أكاديمية وليست صيدلانية وبحسب خبرتها في الدكتوراه في الصيدلة ،وكانت طريقة التعاقد معها من قبل الجامعة بالطرق المتبعة بعد تصديق كافة الأوراق من جميع الجهات من شهادات وخبرات ،إضافة إلى أنها تحمل شهادة مصنفة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تخصص صيدلة صالحة لغاية 2020م ،وثمنت حسن التعامل من الجامعة ومن أهالي المنطقة أبان عملها في كلية الصيدلية في محافظة رفحاء ،وبينت بأن قضيتها في لبنان المتهمة بها حول استيلاءها على كمية من الأدوية السرطانية من أحد المستشفيات في لبنان واستبدالها بأدوية منتهية الصلاحية انتهى التحقيق فيها من قبل وزير الصحة السابق في لبنان ولم ترتكب جريمة قتل أو سرقة وهي تحت مظلة القانون في لبنان ،وأشارات إلى أنها تنتظر استجواب القضاء اللبناني كما تزعم جهات في لبنان.

فيما أوضح المستشار الإعلامي لوزير الصحة في لبنان جورج العاقوري ل” الرياض” بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في لبنان غسان حاصباني بأن قضية الصيدلانية منى بعلبكي منذ عام 2008 حول استيلائها على كمية من الأدوية السرطانية من أحد المستشفيات في لبنان واستبدالها بأدوية منتهية الصلاحية، وقد أحيلت المعنية للتفتيش وتم توقيفها عن العمل منذ عام 2009م، وأضاف بأن الوزير أعلن قبل أيام بأن ملف الصيدلانية أحيل للنيابة العامة التميزية وذلك بعد سحب مزاولة مهنة الصيدلة بعد صدور قرار هيئة التأديب العليا وشطبها، وأشار إلى أن الوزير طالب القضاء الإسراع في التحقيق بالقضية التي وقعت منذ عام 2008م، لافتاً حتى الآن لم يصدر قرار قضائي بحقها ،حيث إنها تتنقل بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وشدد على أن الوزير أكد قبل أيام في مؤتمر صحافي حيال تأخر القضاء بحق الصيدلانية بالصدور حوالي عشر سنوات ،على أنه من موقعه كوزير صحة في الحكومة اللبنانية متمسك بضرورة إعادة المؤسسات الرقابية إلى دورها الصحيح لتقوم بعملها بانتظام، وأن الصيدلانية فصلت احترازياً في العام 2009م بعدما ظهرت مخالفتها، وأحيلت للتفتيش المركزي، وصدر قرار عن التفتيش المركزي، وهذا التأخير خطأ كبير وفادح يجب ألا يتكرر، ولا اعتقد أنه سيتكرر في أيامنا هذه لأن العمل الرقابي بات أكثر سرعة.

يذكر أن الـ” الرياض” انفردت بنشر كافة تفاصيل قضية المحاضرة اللبنانية يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2017م ،خريجة جامعة بيروت العربية عام 1993م من كلية الصيدلة بتقدير جيد ، وعملت في ثلاثة مستشفيات لبنانية منها مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ورئيسة قسم في مستشفى رفيق الحريري2020، وسبق أن عملت ابنتها في شركة خاصة لمدة مسؤولة عن التغذية مستشفى رفحا وذلك بعد أن كانت مع والدتها التي تعمل في كلية الصيدلة في فرع جامعة الحدود الشمالية برفحاء.

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