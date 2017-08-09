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» جهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل الصحفيين ممدوح حمامرة وعامر أبوعرفة وقتيبة قاسم وطارق أبوزيد
جهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل الصحفيين ممدوح حمامرة وعامر أبوعرفة وقتيبة قاسم وطارق أبوزيد
on August 9, 2017
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جهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل الزملاء الصحفيين ممدوح حمامرة وعامر أبوعرفة وقتيبة قاسم وطارق أبوزيد من بيت لحم والخليل ونابلس
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