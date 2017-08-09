ورد الآن
الرئيسية » العرب » جهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل الصحفيين ممدوح حمامرة وعامر أبوعرفة وقتيبة قاسم وطارق أبوزيد

جهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل الصحفيين ممدوح حمامرة وعامر أبوعرفة وقتيبة قاسم وطارق أبوزيد

on August 9, 2017

جهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل الزملاء الصحفيين ممدوح حمامرة وعامر أبوعرفة وقتيبة قاسم وطارق أبوزيد من بيت لحم والخليل ونابلس

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com