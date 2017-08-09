الرئيسية » العرب » جهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل الصحفيين ممدوح حمامرة وعامر أبوعرفة وقتيبة قاسم وطارق أبوزيد

جهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل الصحفيين ممدوح حمامرة وعامر أبوعرفة وقتيبة قاسم وطارق أبوزيد on August 9, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net