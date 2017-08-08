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السعودية: وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي

on August 8, 2017

سلمان بن سعد
الديوان الملكي: وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي

أعلن الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، مشيرا إلى أنه سيصلى عليه مساء اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الثلاثاء الموافق 16 / 11 / 1438 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».

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