إصابة 4 ركاب في طائرة للخطوط السعودية بمدرج المطار on August 8, 2017

تسبب حريق اندلع في طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الليلة، في إصابة أربعة أشخاص بهلع واختناق.

الطائرة كانت متجهة على الرحلة رقم 3453 إلى مطار الخرطوم بالسودان.

ووفقاً لمصادر سبق فقد باشرت أجهزت الأطفاء والجهات المختصة الحادث مساء اليوم.

وبينت المصادر أنه كان من المقرر إقلاع الطائرة عند الساعة التاسعة وخمس دقائق من مساء اليوم، فيما تم نقل المصابين لمركزي المراقبة الصحية بالشمالية والجنوبية لتلقي العلاج.

وقالت إدارة مطار الملك عبدالعزيز بجدة إنه في تمام الساعة ٩:٣٧ بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم الثلاثاء، لاحظ طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى العاصمة السودانية الخرطوم على الرحلة رقم (٣٤٥٣) خلال سير الطائرة على الممر الأرضي قبل الاقلاع؛ انبعاث دخان من جهاز تسخين الأغذية داخل الطائرة.

وأشارت إلى أنه حفاظاً على سلامة الركاب؛ قرر قائد الطائرة العودة، وأبلغ برج المراقبة الجوية بالمطار بعودة الطائرة إلى موقف الطائرات رقم (٧)، حيث تعاملت الجهات المختصة بالمطار مع الحالة بكل كفاءة واقتدار، وحسب دليل إجراءات الطوارئ، حيث تم إنزال الركاب البالغ عددهم ٢٥١ راكبا بسلام من الطائرة، وتقديم الإسعافات اللازمة لحالتين فقط بسبب استنشاق الدخان.

وأوضحت إدارة المطار أنه تم إبلاغ مكتب التحقيقات بالهيئة العامة للطيران المدني لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة، وتعمل إدارة المطار حالياً على التنسيق مع الناقل الجوي لتوفير رحلة بديلة خلال أقرب وقت ممكن.

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