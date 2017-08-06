أمر عاجل من مقتدى الصدر لأتباعه بعد زيارته للسعودية on August 6, 2017

ذكرت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، أن الزيارة الأخيرة لمقتدى الصدر إلى السعودية باتت تؤتي ثمارها، عبر إصداره أوامر لأتباعه بإزالة كافة الشعارات المناهضة للمملكة من شوارع العراق.

وجاءت هذه التحركات، بحسب الصحيفة، عقب لقاء زعيم التيار الصدري في العراق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض أواخر يوليو الماضي، في زيارة إلى المملكة وصفتها وسائل الإعلام بـ”النادرة”.

وذكرت مصادر إعلامية أن “الصدر وبن سلمان ناقشا مستقبل العراق وتأثير استفتاء إقليم كردستان العراق على الوضع في المنطقة والمقرر إجراؤه في سبتمبر المقبل”، فيما تفيد التقارير، بأن “كلا الرجلين شدد على ضرورة وجود عراق موحد مع الاعتراف بوجود توترات متزايدة بين بغداد وأربيل”.

وذكر مكتب مقتدى الصدر نقلا عنه، أن “السعودية تعهدت بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين العراقيين”.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في بيان، أن “الدول وافقت على إنشاء مجلس تنسيق لرفع مستوى العلاقات بين البلدين مع المستوى الاستراتيجي المأمول وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات”.

وأضافت، أن البلدين حققا “قفزة نوعية” في العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية الزيارات الرسمية بينهما.

وكانت العلاقات بين العراق والسعودية قد قطعت عقب دخول القوات العراقية إبان حكم صدام حسين إلى الكويت عام 1990.

جدير بالذكر أن لافتات وشعارات مناهضة للسعودية رفعت في العراق بعد أن نفذت الرياض حكما بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر في العام الماضي 2016.

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