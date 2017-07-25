ملثمون يسطون على بنك في الشارقة بالإمارات on July 25, 2017

دبي – مباشر: قال مسئول في شرطة الشارقة لموقع الإمارات اليوم، إن فرع بنك على كورنيش البحيرة تعرض لعملية سطو صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر، أن أربعة ملثمين اقتحموا فرع البنك الواقع في منطقة المجاز 2، الساعة 11 صباح اليوم، وهددوا موظف بسلاح أبيض وتمكنوا من الفرار بعد سرقة مبلغ من المال .

وتلقت شرطة الشارقة بلاغ صباح اليوم يفيد باقتحام البنك من قبل لصوص مُقنعين أثناء الدوام الرسمي لموظفي البنك، وتوجهت دوريات الشرطة وفرق التحقيق إلى موقع الحادث وتمكنت من تطويق المكان خلال دقائق قليلة، وباشرت التحقيق في الواقعة، وفقا للإمارات اليوم.

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