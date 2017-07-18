وفاة كويتي وابنه عطشا داخل سيارتهما في الصحراء on July 18, 2017

أعلن فريق “عون” للبحث والإنقاذ، السبت الماضي، العثور على جثتي الأب الكويتي وابنه في صحراء حفر الباطن بسبب “تغريز” سيارتهما بالرمال وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى وفاتهما عطشاً.

ذكرت “العربية.نت” أنه فُقد الاتصال بالمتوفى وابنه عند الطريق الصحراوي الرابط بين المنطقة الشرقية في السعودية والكويت، وغاصت سيارتهما في الرمال، وقضت شدة الحرارة والعطش على المواطن الكويتي فرج آل دراج (30 عامًا)، وابنه سالم (9 أعوام) ما أدى لوفاتهما، حيث كانا يستقلان “جیب تويوتا” ذات لوحات كويتية في طريقهما إلى الكويت، قبل أن يضلا الطريق وينقطع بهما الاتصال، في قرية “القلیب” التابعة لمحافظة حفر الباطن السعودية.

وأوضحت “العربية.نت” أنه سيصلى عليهما اليوم، بعد صلاة العصر في النعيرية، والعزاء بمنطقة الظهر بالكويت.

وأوضح فريق “عون” للبحث والإنقاذ، أنه وبعد جمع المعلومات اللازمة تحركت فرق الإنقاذ إلى الميدان، ليعثر ذوو المفقود على السيارة، وبالقرب منها جثة الطفل، فيما عثر عضو بـ”عون” على جثة الأب.

وتبين أن الموقع الذي فُقد فيه الأب وابنه قريب من عزبة صاحب إبل، وأن المركبة غاصت بالرمال، فترجلا منها بحثًا عن منقذين، فيما ذكر الفريق أن إخراج السيارة لم يكن بالأمر العسير، لكن شدة الحر حالت دون إنقاذ الضحيتين.

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