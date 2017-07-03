وفاة النائبة الفلسطينية في غزة راوية الشوا on July 3, 2017

توفيت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة غزة راوية الشوا مساء اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض.

وعادت الشوا مؤخراً إلى غزة بعد رحلة علاج في الخارج حيث كانت تعاني من مرض امتد منذ عام ونصف.

ونجحت راوية الشوا في اول انتخابات تشريعية فلسطينية في العام 1995 فيما اعيد انتخابها في العام الفين وستة ضمن قائمة “فلسطين المستقلة”.

والشوا ابنة الحاج رشاد الشوا الذي شغل وظيفة قائم مقام في مدينة حيفا عام 1935 في فترة الاحتلال البريطاني، وعمل كرئيس لبلدية غزة من العام 1972-1975 في فترة الاحتلال الإسرائيلي كما كانت زوجة للمرحوم عون الشوا رئيس بلدية غزة الاسبق.

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