حبس ابنة يوسف القرضاوي وزوجها لاتهامهما بتمويل الإخوان on July 3, 2017

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم، بحبس علا يوسف القرضاوي ابنة الداعية الإرهابي المقيم في دولة قطر، وزوجها القيادي بحزب الوسط حسام خلف لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، لاتهامهما بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

ونسبت النيابة إلى نجلة “القرضاوي” وزوجها عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهما بذلك.

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