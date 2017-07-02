في العراق 50 جلدة لمن يتحدث عن وفاة البغدادي on July 2, 2017



اكد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، بأن تنظيم داعش الإرهابي نشر بيانًا مقتضبًا في أرجاء مدينة تلعفر، غرب الموصل، حدد عقوبة “50 جلدة” لمن يتحدث عن موت زعيمه المدعو أبو بكر البغدادي، بعد جدل واسع انتشر عقب خطبة أحد المقربين منه، الجمعة الماضية.

وأوضح المصدر، حسبما أفادت “السومرية نيوز” العراقية، أن “خطبة أبو قتيبة، أحد المقربين من البغدادي، الجمعة الماضية، في أحد مساجد تلعفر، لمحت بشكل واضح لمقتل البغدادي، ما أثار جدلًا واسعًا”، لافتًا إلى أن “لجوء داعش للعقوبة يأتي تحسبًا من حصول انشقاقات، أو انهيارات في صفوفه، أو الاقتتال الداخلي للاستحواذ على المناصب، نظرًا لوجود إشكالات وخلافات واسعة في هذا الإطار”.

التعليقات