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داعش يحرق 12 مدنياً بعد وضعهم بأقفاص حديدية في الحويجة

on July 2, 2017

أفاد مصدر عراقي أمني في محافظة كركوك، السبت، أن داعش أحرق 12 مدنياً بذريعة ترك أرض الخلافة في الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ “السومرية” العراقية، إن “عناصر من داعش أقدموا، مساء السبت، على حرق 12 مدنياً بينهم عائلة كاملة من 4 أشخاص من أهالي قضاء الحويجة، بذريعة ترك أرض الخلافة والهروب باتجاه كركوك”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “داعش اعتقل المدنيين خلال هروبهم باتجاه ناحية العلم شرق صلاح الدين على الطريق الرابط بين ناحية الرياض وجبال حمرين “، مشيراً إلى أن “التنظيم قيد المدنيين الـ12 ووضعهم في اقفاص حديدية وأحرقهم بعدما سكب عليهم النفط الأسود”

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