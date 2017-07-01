عاجل.. قطر ترفض مطالب الخليج ومصر: ضد القانون الدولي on July 1, 2017

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، إن قائمة مطالب دول المقاطعة من قطر قدمت لكي ترفض، زاعمًا أنَّها “ضد القانون الدولي”، وفقا له.

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، أن “الغرض من المطالب التي قدمتها هذه الدول هو فرض آلية رقابة على قطر”.

وأكد محمد آل ثاني أن “قطر تحاول اتخاذ مواقف بناءة مع الوساطة الكويتية”، موضحًا أن “ادعاءات دول المقاطعة مغلوطة الهدف منها محاولة اكتساب تضامن وتأييد دول الغرب”.

وزعم الوزير أن “قطر لديها أكثر من 13 ألف حالة إنسانية تأثرت جراء الحصار فيما يعتبر عقاباً جماعياً”.

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