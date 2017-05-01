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مصر: انشقاق وتمرد داخل “النور” السلفي اعتراضاً على سيطرة برهامي ورجاله

on May 1, 2017 0 Comment

كشفت مصادر خاصة مطلعة على الوضع داخل حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية بالإسكندرية، أن الحزب يشهد حالة من الانشقاق والاختلافات عقب إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت أخيراً، وأسفرت عن فوز الدكتور يونس مخيون برئاسة الحزب بالتزكية.

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