ورد الآن
الرئيسية » العرب, عاجل » تدهور الحالة الصحية لأكثر من 20 أسيراَ فلسطينياً

تدهور الحالة الصحية لأكثر من 20 أسيراَ فلسطينياً

on May 1, 2017 0 Comment

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الإثنين، إن عدد الأسرى الذين سقطوا أرضاً ونقلوا إلى المستشفيات جراء التعب والإرهاق الذي أصابهم، بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه منذ 15 يوماً، تجاوز العشرين حالة.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com