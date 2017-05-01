تدهور الحالة الصحية لأكثر من 20 أسيراَ فلسطينياً
on May 1, 2017
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قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الإثنين، إن عدد الأسرى الذين سقطوا أرضاً ونقلوا إلى المستشفيات جراء التعب والإرهاق الذي أصابهم، بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه منذ 15 يوماً، تجاوز العشرين حالة.
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