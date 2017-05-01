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اليمن: الإخوان يأسسون خلية استخبارات لتهديد الصحافيين

on May 1, 2017 0 Comment

أنشأت جماعة الإخوان المسلمين في مدينة تعز اليمنية خلية استخباراتية لتهديد الصحافيين المناوئين لفكر الإخوان، في ظل انتشار عصابات داعش والقاعدة في المدنية اليمنية التي يحاصرها الانقلابيون منذ عامين.

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