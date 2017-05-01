اليمن: الإخوان يأسسون خلية استخبارات لتهديد الصحافيين

أنشأت جماعة الإخوان المسلمين في مدينة تعز اليمنية خلية استخباراتية لتهديد الصحافيين المناوئين لفكر الإخوان، في ظل انتشار عصابات داعش والقاعدة في المدنية اليمنية التي يحاصرها الانقلابيون منذ عامين.
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أنشأت جماعة الإخوان المسلمين في مدينة تعز اليمنية خلية استخباراتية لتهديد الصحافيين المناوئين لفكر الإخوان، في ظل انتشار عصابات داعش والقاعدة في المدنية اليمنية التي يحاصرها الانقلابيون منذ عامين.
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