الحشد الشعبي يكشف عن مكان أبوبكر البغدادي on May 1, 2017

كشفت ميلشيات الحشد الشعبي العراقية الشيعية عن مكان وجود زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، حيث أشار القيادي في الحشد الشعبي حسن الساري، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عراقية، إلى أن هناك معلومات متوفرة تشير إلى وجود البغدادي في مناطق تلعفر شمال العراق، مؤكدا أن البغدادي أثناء وجوده في هذه المناطق لا يمكث فيها لفترات طويلة، مشيرا إلى أنه دائم التنقل. وأكد “الساري” أن أكثر المناطق التى يوجد فيها هي المنطقة الشرقية في سوريا، مشيرا إلى أن قيادات تنظيم الدولة المهمة نقلوا قبل شهر من الموصل إلى دولة أخرى. وقال الساري: “العمليات الأخيرة وتحرير الحضر مؤخرا إنجاز كبير على يد الحشد الشعبي والقوات الأمنية وهو حافز لتحرير قضاء الحضر الذي يعتبر حلقة وصل بين سوريا والعراق وأيضا محافظتي الأنبار والموصل”. وأشار الساري إلى أن “هذه المنطقة تعتبر مهمة باعتبار أن عناصر تنظيم الدولة يقومون بقطع الطريق الرابط بين الأنبار والموصل ولمرات عديدة، تحرير هذه المنطقة سيؤدي إلى انتصارات جديدة أخرى ستتحقق في هذه المنطقة، بعد تحرير 17 قرية بالإضافة إلى مدينة الحضر وجميع هذه المناطق حررت في وقت قياسي”. يذكر أن الحشد الشعبى والحكومة العراقية أعلنتا فى مرات سابقة اكتشاف مكان وجود البغدادي.

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